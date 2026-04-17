Terras raras são “questão de segurança nacional” para o Brasil, afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a exploração de terras raras e minerais críticos é uma questão de segurança nacional para o Brasil, ao defender a soberania sobre esses recursos e parcerias com transferência de tecnologia. A declaração foi feita após reunião bilateral com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em Barcelona, nesta sexta-feira (17).

Segundo trechos da fala oficial à imprensa, Lula destacou que o país precisa aproveitar o atual momento de transformação energética global para evitar repetir erros históricos na exploração de suas riquezas naturais.

Crítica a ciclos de exploração do passado

Durante a declaração, o presidente lembrou que o Brasil e a América Latina perderam oportunidades anteriores relacionadas à exploração de recursos naturais. “O Brasil já deixou passar o ciclo do ouro. Levaram tudo, enriqueceu muitos países, e o Brasil continuou pobre”, afirmou.

Ele ampliou a crítica ao histórico regional. “A América Latina já deixou passar o ciclo do ouro, da prata, do minério de ferro, da madeira… Nós não podemos agora permitir que a riqueza que a natureza nos deu não permita que a gente fique rico”, disse.

Soberania e transformação interna

Lula afirmou que o país pretende manter o controle sobre seus recursos estratégicos e garantir que o processo produtivo ocorra internamente. “Estamos dispostos a fazer acordo com todos os países. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil”, declarou.

O presidente também ressaltou que o governo busca evitar a repetição de modelos anteriores de exportação de matérias-primas sem agregação de valor. “Não vamos permitir com os minerais críticos e as terras raras o que aconteceu com o minério de ferro, com a bauxita”, afirmou.

Parcerias com transferência de tecnologia

Lula destacou que o Brasil está aberto a parcerias internacionais, desde que incluam cooperação tecnológica. “Nós queremos construir parcerias com quem quiser construir, nos ajudar, levar tecnologia e compartilhar tecnologia conosco. Estaremos de braços abertos”, disse.

Ele reforçou que a soberania nacional será mantida sobre os recursos minerais. “Mas ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral”, declarou.

Segurança nacional e política mineral

O presidente afirmou que o tema é tratado como estratégico pelo governo brasileiro. “Temos um Conselho Nacional de Política Mineral. É uma questão de segurança nacional para nós”, disse.

A declaração reforça a posição do Brasil em um cenário global de crescente disputa por minerais críticos, considerados essenciais para a transição energética e o desenvolvimento tecnológico.