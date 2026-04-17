‘Brasil e Espanha estão na mesma trincheira pela paz e democracia’, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Brasil e Espanha estão alinhados na defesa da paz e da democracia, ao destacar convergência com Pedro Sánchez contra guerras e desigualdades globais. A declaração foi feita após reunião bilateral em Barcelona, nesta sexta-feira (17), em meio a um cenário internacional marcado por conflitos e tensões crescentes.

Segundo informações divulgadas a partir da declaração oficial do presidente à imprensa, Lula ressaltou a preocupação compartilhada com o avanço de crises internacionais e criticou a escalada militar em diversas regiões do mundo.

Críticas à guerra e à corrida armamentista

Durante a fala, o presidente apontou que o cenário global atual é de agravamento de conflitos e alertou para os impactos humanitários. “Hoje, várias regiões do mundo estão novamente conflagradas. Assistimos, atônitos, a uma nova corrida armamentista. Mulheres e crianças viram alvos e a inteligência artificial substitui a ética humana”, afirmou.

Lula também recordou sua posição histórica contrária à guerra, citando o episódio da invasão do Iraque em 2003. “Entendo perfeitamente quando você [Pedro Sánchez] diz ‘não’ à guerra. Eu também disse em 2003, quando o então presidente dos Estados Unidos pediu que o Brasil participasse da guerra no Iraque. Eu disse que a nossa guerra era outra”, declarou.

Defesa de justiça social e multilateralismo

O presidente enfatizou que o foco do Brasil está na promoção de justiça social e na redução de desigualdades. “Lutamos por uma sociedade justa, onde todos possam ter uma vida plena. Trabalhamos para reduzir desigualdades dentro dos países e entre eles. Queremos um mundo onde a soberania e as regras do multilateralismo sejam respeitadas”, disse.

Na avaliação de Lula, Brasil e Espanha compartilham essa visão de atuação internacional, baseada no diálogo e na cooperação. “Brasil e Espanha estão na mesma trincheira”, afirmou.

Democracia além do voto

Lula também destacou a importância de fortalecer a democracia com resultados concretos para a população. Ele anunciou participação em evento internacional sobre o tema.

“Amanhã participarei da quarta edição do evento Em Defesa da Democracia, que nasceu de uma preocupação que o presidente Pedro Sánchez e eu compartilhamos. A democracia precisa ir além do voto e trazer benefícios concretos para a vida das pessoas”, afirmou.

A agenda reforça a articulação entre os dois países em torno da defesa de valores democráticos e da busca por soluções para desafios globais.