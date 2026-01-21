Disputa pelo mercado europeu pode impulsionar agroecologia na agricultura familiar

247 - A abertura do mercado europeu para produtos do Mercosul, prevista no acordo firmado entre os dois blocos, deve provocar mudanças significativas na agricultura familiar brasileira. A expectativa de acesso a um grande mercado consumidor, com alto poder aquisitivo e rigorosas exigências sanitárias e ambientais, cria um cenário favorável à qualificação técnica, ao aumento da produtividade e à melhoria das condições de trabalho no campo, além de estimular a transição para modelos de produção agroecológica, segundo avaliação do governo federal.

Assinado no último sábado (17), o Acordo Mercosul-União Europeia é visto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário como uma oportunidade estratégica para fortalecer a agricultura familiar em várias frentes. De acordo com o ministro Paulo Teixeira, a ampliação dos negócios internacionais deve impactar diretamente o universo de produtores credenciados com o Certificado de Agricultor Familiar (CAF), que já reúne cerca de 3,8 milhões de registros, ao mesmo tempo em que incentiva práticas sustentáveis e a redução do uso de agrotóxicos.

Para o ministro, o próprio perfil do mercado europeu atua como indutor de mudanças estruturais. “O mercado europeu já funciona com uma série de exigências. Isso pode acelerar a transição para a agroecologia, para os bioinsumos e para a saída dos agrotóxicos. Então, eu não tenho nenhum receio quanto à capacidade da agrigultura em disputar e fornecer para os europeus”, afirmou Paulo Teixeira.

Segundo ele, o interesse em atender a esse mercado tende a impulsionar investimentos em capacitação técnica de agricultores, associações e cooperativas, abrangendo todas as etapas da produção. O objetivo é elevar tanto a produtividade quanto a qualidade do manejo agrícola e das condições sanitárias, desde a semeadura até a colheita.

Nesse contexto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha com a perspectiva de retomar uma política nacional estruturada de assistência técnica e extensão rural. “Isso está no horizonte, nós precisamos avançar para isso, para que o agricultor tenha toda a assistência técnica, para ele ter qualidade sanitária e qualidade no manejo dos seus produtos e na sua produção”, destacou o ministro.

Paulo Teixeira avalia que os ganhos potenciais para a agricultura familiar são expressivos, especialmente em cadeias produtivas já consolidadas. “Veja, quem predomina na produção de café no Brasil são os agricultores familiares no Brasil inteiro. Eles, inclusive, poderão vender o café que tiver já processado, sem taxas, para a União Europeia”, exemplificou.

Além do café, outros produtos da agricultura familiar brasileira despontam como promissores no mercado europeu. O ministro citou frutas e itens da sociobiodiversidade, como o açaí, ao comentar a estratégia brasileira de diversificação comercial diante do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a centenas de produtos nacionais. “O Brasil tem procurado diversificar os seus mercados. Abriu-se um mercado desse tamanho, um mercado consumidor rico, que poderá comprar vários produtos da agricultura familiar. Além do café, itens como frutas e açaí. O açaí está bombando no mundo inteiro, mas nós temos a manga, a uva, o melão”, afirmou.

Na avaliação do ministro, a possibilidade de exportar sem tarifas para a União Europeia tende a fortalecer economicamente os pequenos produtores e ampliar o peso da agricultura familiar no país. “Então, os agricultores familiares poderão vender os seus produtos na Europa sem taxas. E vão ganhar muito abrindo todo o mercado para a agricultura familiar brasileira, porque eu acho que com esse acordo vai bombar. vai ajudar a aumentar a força da agricultura familiar no Brasil".