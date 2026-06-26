Financiamento do BNDES com a Prefeitura de São Paulo já garantiu compra de 930 ônibus elétricos

247 - O financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a Prefeitura de São Paulo já garantiu a compra de 930 ônibus elétricos. Os veículos vão substituir a frota a diesel na cidade, acelerando a transformação da mobilidade urbana para um transporte sem ruídos e sem emissão de gases poluentes.

No último domingo (21), o BNDES participou da cerimônia de entrega de 500 novos ônibus elétricos. Mais da metade dos veículos foi adquirida com financiamento da instituição.

“O BNDES não tem qualquer ingerência sobre os contratos firmados entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas operadoras de ônibus elétricos. O apoio do Banco à substituição da frota é restrito à operação de compra dos ônibus para o transporte público com conteúdo local e se dá exclusivamente com a Prefeitura, como forma de modernizar a frota e apoiar a transição energética”, explica a diretora de Infraestrutura e Mudança Climática, Luciana Costa.

O financiamento tem valor total aprovado de R$ 2,5 bilhões e permitirá a aquisição de 1,3 mil veículos. Até o momento, já foram liberados R$ 1,9 bilhão.