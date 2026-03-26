Prolata e Ambipar lançam ação nacional para ampliar reciclagem de latas de aço no Brasil

247 - Em um cenário em que muitas embalagens metálicas são enviadas para aterros todos os anos e diante do desafio de ampliar o descarte adequado das mesmas, a Prolata Reciclagem e a Ambipar lançam uma campanha nacional para ampliar a recuperação de latas de aço e fortalecer a economia circular no Brasil. A ação ocorre até 13 de abril e será realizada por meio das Retorna Machines, integradas ao aplicativo Ambipar Triciclo.

O objetivo é incentivar o descarte correto das latas de aço — material 100% e infinitamente reciclável — reinserindo-o na cadeia produtiva e reduzindo a pressão sobre aterros sanitários e recursos naturais.

Durante o período da campanha, usuários que descartarem no mínimo 40 latas de aço nas máquinas poderão participar da ação especial. Os 30 participantes que mais reciclarem latas de aço ao longo da mobilização serão reconhecidos com uma lata especial contendo chocolates, aproveitando o período de Páscoa.

Além da campanha principal, haverá uma ativação no Dia do Aço (09 de abril): nesta data, os usuários receberão Tricoins em dobro no aplicativo Ambipar Triciclo para cada lata de aço descartada, ampliando o incentivo à participação.

A cada descarte realizado nas Retorna Machines, os participantes também acumulam os benefícios já oferecidos pelo aplicativo. Os Tricoins podem ser convertidos em dinheiro via Pix, descontos em contas de energia, recarga de celular, créditos para transporte público, saldo em carteiras digitais ou doações para instituições sociais, conectando impacto ambiental e benefício direto ao consumidor.

Atualmente, o Brasil recicla cerca de 47% das latas de aço. O índice demonstra avanços na reciclagem do material, mas ainda há espaço para ampliar a recuperação das embalagens, especialmente por meio do descarte correto após o consumo. O aço pós consumo possui alto valor industrial e pode ser reciclado infinitas vezes sem perda de qualidade, retornando à indústria como novas embalagens, automóveis, itens de linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar, dentre muitos outros.

Podem ser descartadas nas Retorna Machines latas de aço como de milho, ervilha, atum, sardinha, leite condensado, creme de leite, achocolatado, além de latas de tinta (com filme seco). As embalagens devem estar vazias e, preferencialmente, limpas.

“A ampliação da reciclagem do aço é estratégica para o avanço da economia circular no país. Quando fortalecemos a logística reversa e engajamos o consumidor, reduzimos impactos ambientais e impulsionamos a geração de renda nas cooperativas”, afirma Felipe Cury, head de pós-consumo da Ambipar.

“A Prolata Reciclagem entende que iniciativas de coleta inteligente, como as Retorna Machines, representam uma ferramenta concreta para fortalecer a economia circular das latas de aço no Brasil.

Campanhas, como essa, ampliam o engajamento do consumidor, aumentam a recuperação da lata pós-consumo e reforçam a cadeia de reciclagem, além de facilitar o descarte correto, as máquinas conectam o cidadão ao ciclo produtivo do aço, demonstrando na prática que se trata de um material 100% e infinitamente reciclável, que pode retornar à indústria inúmeras vezes sem perda de qualidade”, complementa Thais Fagury, presidente executivada Prolata.

A campanha tem abrangência nacional, com Retorna Machines distribuídas em diversos estados, conectando tecnologia, sustentabilidade e mobilização social em escala.

Serviço

Período: até 13 de abril

Abrangência: Nacional

Como participar: