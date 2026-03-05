Semana nacional dos animais mobiliza políticas de proteção em Brasília

247 - O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) realizará, nos dias 11 e 12 de março de 2026, em Brasília (DF), a Semana Nacional dos Animais, iniciativa voltada à promoção da proteção e dos direitos dos animais no Brasil. O encontro pretende apresentar avanços recentes nas políticas públicas do setor e discutir propostas para a construção de uma agenda estratégica nacional voltada ao período de 2026 a 2030.

A programação prevê atividades em diferentes espaços da capital federal, com expectativa de reunir cerca de 1,5 mil participantes de todas as regiões do país. Entre os convidados estão gestores públicos, pesquisadores, universidades, organizações da sociedade civil, além de representantes do governo federal e do Congresso Nacional. O principal encontro ocorrerá em 12 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), com debates e plenárias sobre políticas públicas voltadas à proteção animal.

O evento é aberto à participação de servidores públicos, representantes de entidades da sociedade civil, autoridades e organizações que atuam na defesa dos direitos dos animais. As inscrições permanecem disponíveis até o dia 8 de março de 2026.

Debates sobre biodiversidade, proteção animal e políticas públicas

Durante os dois dias de atividades, especialistas e representantes de diferentes setores discutirão temas considerados centrais para a política ambiental e de proteção animal no país. Entre os assuntos previstos estão a preservação da fauna silvestre, a conservação da vida marinha, a proteção de espécies ameaçadas e migratórias, além de estratégias para combater maus-tratos e o tráfico de animais.

A programação também incluirá debates sobre políticas públicas voltadas a cães e gatos, sistemas alimentares sustentáveis, iniciativas baseadas no conceito de “Uma Só Saúde” e respostas institucionais para proteger animais em situações de desastres e emergências ambientais.

Encontros preparatórios na Universidade de Brasília

As atividades terão início no dia 11 de março com dois encontros preparatórios. Um deles ocorrerá na Universidade de Brasília (UnB), no auditório da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB), com o Diálogo Municipal sobre Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.

A iniciativa será direcionada a gestores e técnicos municipais das áreas de meio ambiente, saúde e controle populacional animal. O objetivo é fortalecer a atuação dos municípios em políticas de castração, identificação e manejo populacional, integrando ações de saúde pública, proteção ambiental e bem-estar animal.

O encontro também pretende preparar a adesão de municípios ao Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos (ProPatinhas) e ao Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas).

Debate sobre restauração da fauna e biodiversidade

Ainda em 11 de março, o auditório Ipê do Ministério do Meio Ambiente sediará o encontro Caminhos para a Refaunação, que reunirá pesquisadores e especialistas para discutir estratégias voltadas à restauração da biodiversidade e à recuperação da fauna silvestre.

A proposta é analisar, com base científica, caminhos para ampliar políticas públicas voltadas à conservação ambiental e ao fortalecimento da biodiversidade brasileira.

Plenária nacional e exposição sobre políticas públicas

O ponto central da Semana Nacional dos Animais será realizado em 12 de março, com a Plenária Nacional de Proteção, Defesa e Direitos Animais, no CICB. O espaço reunirá representantes de diferentes setores para apresentar avanços recentes e discutir os próximos passos da política nacional voltada à proteção animal.

A programação contará com painéis temáticos que abordarão temas como proteção da fauna silvestre, espécies ameaçadas e migratórias, sistemas alimentares, enfrentamento de crimes contra animais e políticas públicas para animais domésticos.

No mesmo dia, os participantes também poderão visitar a exposição “O Brasil do Lado das Pessoas e dos Animais”, que apresentará iniciativas e resultados de políticas públicas implementadas nos últimos anos voltadas à proteção da fauna e à garantia de direitos dos animais.

Organização do evento

A Semana Nacional dos Animais é organizada pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais (DPDA), ligado à Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do MMA.

O evento conta com a parceria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A iniciativa também recebe apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e de organizações da sociedade civil que atuam na proteção animal em diversas regiões do país.