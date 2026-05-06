6x1: PT rejeita período de transição para empresas

247 - O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, afirmou nesta quarta-feira (6) que o partido é contrário à adoção de um período de transição nos debates sobre a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

"Não é responder às expectativas do povo brasileiro", disse Uczai durante a sessão da comissão especial que analisa o fim da escala 6x1.

O PT na Câmara se opõe a um período de transição na redução da jornada para 40 horas. No entanto, caso seja aprovada essa mudança, o partido pode apoiar discussões sobre uma transição gradual para 36 horas semanais, segundo Uczai.

Mais cedo, durante a sessão, o relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), afirmou que os parlamentares ainda estão elaborando as medidas de transição. Segundo ele, também está em debate a redução da jornada para 36 ou 40 horas semanais.