Agente dos EUA deixa o Brasil após aplicação de medida de reciprocidade

247 - A decisão do Brasil de aplicar o princípio da reciprocidade levou à saída de um agente dos Estados Unidos do país, em meio à crise diplomática entre as duas nações. A medida foi adotada após os EUA determinarem a retirada de um delegado da Polícia Federal, ampliando as tensões bilaterais.

Segundo a coluna da jornalista Jussara Soares, da CNN Brasil, o agente estadunidense Michael William Myers deixou Brasília na quarta-feira (22), após o Itamaraty comunicar oficialmente à representação dos Estados Unidos a decisão brasileira.

Saída do agente e reação brasileira

Michael William Myers atuava no Brasil desde 2024 na área de imigração, exercendo função equivalente à do delegado Marcelo Ivo de Carvalho. O policial brasileiro trabalhava como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), em Miami, mas foi obrigado a deixar o país após o ex-deputado Alexandre Ramagem, que está ilegalmente em território estadunidense e é considerado foragido da Justiça brasileira, ter sido preso em território estadunidense.

A decisão do governo brasileiro foi informada à encarregada de Negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Kimberly Kelly. Até o momento, nem a embaixada americana nem a Polícia Federal apresentaram posicionamento oficial detalhado sobre o episódio.

Declaração dos Estados Unidos

A crise teve início após autoridades dos EUA solicitarem a saída do delegado brasileiro. Em publicação oficial, o Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos afirmou que “nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso”.

Críticas do Itamaraty

O Itamaraty reagiu à decisão e criticou a condução do caso. Em nota, o órgão afirmou que a medida não observou “a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação”.

O comunicado também destacou que a decisão foi tomada sem solicitação de esclarecimentos ou tentativa de diálogo prévio, contrariando mecanismos previstos em acordos de cooperação policial entre os países.

Contexto da crise diplomática

Antes da aplicação da reciprocidade, a Polícia Federal já havia retirado as credenciais do agente estadunidense no Brasil. A escalada de tensões ocorre no contexto do caso envolvendo o ex-deputado Alexandre Ramagem.

Ramagem foi detido nos Estados Unidos após ter o visto cancelado devido a uma infração de trânsito. Ele permaneceu preso por dois dias e foi liberado em seguida. Condenado a 16 anos de prisão por envolvimento em um plano de golpe, o ex-parlamentar solicitou asilo político sob a alegação de perseguição.

No dia da prisão, a Polícia Federal informou que a ação decorreu de cooperação internacional entre autoridades brasileiras e estadunidenses, evidenciando o nível de integração existente antes do atual impasse diplomático.