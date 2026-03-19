Alcolumbre nega acordo sobre CPI do Master e detona presidente do PL: "mitômano"

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), negou qualquer acordo envolvendo a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master e reagiu às declarações do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. O senador afirmou que não houve negociação sobre o tema e criticou duramente a versão apresentada pelo dirigente partidário. As informações são do G1.

A controvérsia surgiu após entrevista de Valdemar, que voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias, na qual ele mencionou uma suposta proposta envolvendo a votação de vetos ao PL da dosimetria e a não instalação da CPI.

Alcolumbre rebate declarações

Ao comentar o episódio, Alcolumbre afirmou que as declarações não correspondem à realidade e fez críticas diretas ao presidente do PL. “Fiquei estarrecido com as declarações do presidente do PL. Pessoas que se acham no direito de inventar coisas. O nome daquilo é mitômano”, disse. Ele também explicou o termo utilizado. “Mitômano é uma pessoa com mitomania. É uma doença. A pessoa mente reiteradas vezes e acredita em sua mentira”, afirmou.

O senador reforçou que nunca houve qualquer tratativa sobre o assunto. “Eu nunca, nunca tratei com Valdemar [Costa Neto] em relação a este assunto da sessão do Congresso, vetos à dosimetria e Banco Master. Ainda não temos data para sessão do Congresso”, declarou.

Declaração de Valdemar gerou reação

Na entrevista, Valdemar da Costa Neto afirmou que teria recebido uma proposta envolvendo a oposição e a votação de vetos ao PL da dosimetria. “Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o [senador] Rogério Marinho: eles querem votar a dosimetria desde que não façam a CPI do Banco Master no Senado”, disse. A fala voltou a circular recentemente, ampliando a repercussão e gerando resposta do presidente do Senado.

Resistência à CPI e bastidores

Nos bastidores do Congresso, Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), são apontados como contrários à criação de uma CPI sobre o Banco Master. Entre aliados, a avaliação é que a comissão poderia ser usada como instrumento político. O senador também tem demonstrado preocupação com o funcionamento de outras comissões parlamentares, especialmente após episódios envolvendo a CPMI do INSS.

Polícia Federal aponta reintrodução de dados

A investigação relacionada ao Banco Master ganhou novos contornos após a Polícia Federal divulgar uma nota informando que dados do celular do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foram reinseridos nos sistemas da CPMI do INSS.

“Durante a ação, foi constatada a reintrodução, no ambiente do Senado Federal, de dados anteriormente excluídos pela Polícia Federal. A medida decorreu de solicitação direta da Presidência da CPMI à empresa Apple”, informou a PF.

Futuro da CPMI do INSS

O mandato da CPMI do INSS está previsto para se encerrar no próximo dia 28. Nos bastidores, Alcolumbre tem indicado que não pretende apoiar a prorrogação dos trabalhos, embora tenha sinalizado que respeitará eventual decisão do ministro André Mendonça sobre o tema. Mendonça é relator de um mandado de segurança apresentado pela cúpula da comissão, que pede a extensão do prazo para continuidade das investigações no Senado.