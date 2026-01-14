Alessandro Vieira critica lacre de provas no caso Master: "Dias Toffoli, para surpresa de zero pessoas"

247 - A decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar o lacre e o acautelamento de materiais apreendidos no chamado caso Master gerou reação imediata do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). A medida impede a extração e a análise imediata de dados de celulares recolhidos pela Polícia Federal (PF), o que, segundo investigadores, pode comprometer provas relevantes.

A crítica foi feita na terça-feira (14) pelo próprio parlamentar, em publicação na rede social X. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil oficial de Alessandro Vieira na plataforma.

“Dias Toffoli, para surpresa de zero pessoas: Caso Master: Toffoli lacra itens apreendidos, e PF teme perder provas”, escreveu o senador ao comentar a decisão do STF.

Investigadores da Polícia Federal avaliam que a demora no acesso aos dados pode resultar em perda irreversível de informações armazenadas nos aparelhos, mesmo com a preservação física do material. O conteúdo dos celulares é considerado central para o avanço das apurações relacionadas ao caso Master.