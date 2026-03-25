TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Alta do diesel chega a quase 25% em março, diz levantamento

      Avanço do combustível nas distribuidoras pressiona custos do agro e preocupa impacto nos alimentos

      Bomba de combustível (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - O preço do diesel S10 nas distribuidoras brasileiras registrou uma forte alta ao longo de março, chegando a quase 25% de aumento acumulado até a terceira semana do mês. O avanço acelerado acende um sinal de alerta para setores estratégicos da economia, especialmente a agropecuária, que depende intensamente do combustível para transporte e produção.

      De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), divulgado pelo jornal O Globo, a alta acumulada passou de 19,71% na segunda semana para 24,98% na terceira semana de março, com base na análise de cerca de 257 mil notas fiscais emitidas por distribuidoras de combustíveis.

      Diesel acumula forte alta no mês

      A elevação do diesel se mostra mais intensa em regiões com forte atividade agrícola. No Centro-Oeste, principal polo do agronegócio nacional, o combustível acumula alta de 30,79%, refletindo o consumo elevado para transporte e escoamento de produção, como soja e arroz.

      O impacto já começa a se espalhar por diferentes cadeias produtivas, elevando custos logísticos e gerando preocupação quanto a possíveis repasses para os preços finais dos alimentos.

      Demanda do agro e cenário externo impulsionam preços

      Mesmo com a desoneração total de tributos federais sobre o diesel, os preços seguem em trajetória de alta. A principal pressão vem do mercado internacional, com o petróleo registrando valorização desde o início do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

      Internamente, a intensificação das atividades agrícolas amplia a demanda por diesel, contribuindo para um cenário de oferta mais restrita.

      Gasolina e etanol também registram aumento

      Outros combustíveis também apresentam elevação no período. A gasolina comum acumula alta de 9,01% no atacado até a terceira semana de março, enquanto o etanol hidratado registra avanço de 1,39%.

      Apesar disso, os reajustes nesses produtos ocorrem em ritmo mais moderado quando comparados ao diesel.

      Postos operam com margens reduzidas

      A comparação entre os preços praticados pelas distribuidoras e os valores cobrados nos postos aponta um aperto nas margens de comercialização, especialmente no caso do diesel. Em algumas regiões, como o Centro-Oeste, a redução chega a R$ 0,96 por litro, enquanto no Sudeste a queda é de R$ 0,54.

      No segmento da gasolina, a compressão das margens é menor, ao passo que, no etanol, houve ampliação dos ganhos em determinadas regiões. Esse cenário indica que os postos têm operado com limitações para repassar integralmente os aumentos ao consumidor final.

      Artigos Relacionados

      Tags