Altman alerta a militância de esquerda: nem o governo Lula nem o PT saíram em defesa de Moraes

247 - O jornalista e editor do site Opera Mundi, Breno Altman, fez um alerta público à militância de esquerda ao chamar atenção para o silêncio do governo federal e da direção do Partido dos Trabalhadores (PT) diante das recentes controvérsias envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No comentário, divulgado por Breno Altman em seu perfil na rede X, o jornalista questiona a postura de setores que promovem uma defesa incondicional do magistrado, enquanto as principais lideranças políticas do país evitam se pronunciar sobre o tema.

“O pessoal que está na defesa incondicional do ministro Alexandre de Moraes já se deu conta que o presidente Lula e seus ministros estão calados sobre o tema?”, escreveu Altman. Em seguida, o jornalista ampliou o questionamento ao campo partidário: “E que tampouco a direção do PT se manifestou?”.

Na avaliação do editor do Opera Mundi, o silêncio das lideranças não seria casual, mas um indicativo de cautela política. Altman sugere que essa postura deveria ser observada com atenção pelos setores mais mobilizados da militância. “Será que a prudência da liderança petista não deveria servir de orientação?”, concluiu.