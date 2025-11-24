Ampliação no Porto de Santos recebe aporte bilionário da DP World

247 - O governo federal anunciou um novo ciclo de investimentos para ampliar a infraestrutura do Porto de Santos, principal complexo portuário do Brasil. A iniciativa, detalhada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante missão oficial aos Emirados Árabes, prevê a modernização estrutural do terminal e a expansão de sua capacidade de movimentação de cargas.

As informações foram divulgadas pela Agência iNFRA, que acompanhou a agenda do ministro em Dubai, onde o anúncio foi feito após reunião com executivos da DP World, empresa responsável por operações portuárias em diversos países.

A injeção de R$ 1,6 bilhão, que se soma aos R$ 450 milhões já anunciados anteriormente, tem como meta elevar a capacidade total do porto para 2,1 milhões de TEUs até 2028. A primeira etapa inclui a ampliação do cais em 190 metros, permitindo a atracação de navios New Panamax de até 150 mil toneladas de porte bruto. A previsão é que essa fase seja concluída até agosto de 2026.

O plano também contempla a construção de um novo píer, a expansão da retroárea, melhorias no gate de acesso e nas zonas de inspeção, além do reforço da infraestrutura dedicada a cargas refrigeradas. Entre os novos equipamentos previstos estão quatro portêineres, 15 RTGs e 40 ITVs, todos com padrões avançados de eficiência energética e sustentabilidade.

Segundo o ministro, a visita ao Porto de Jebel Ali, operado pela DP World em Dubai, serviu como parâmetro para o que deve ser implementado no Brasil. “Vim entender como essas inovações podem ampliar a capacidade do Brasil e atrair mais investimentos, alinhando o país às melhores práticas globais”, afirmou Silvio Costa Filho. Ele ressaltou ainda que o aporte comprova a confiança de investidores internacionais no setor portuário brasileiro e deve aumentar a competitividade do Porto de Santos.

Com a ampliação, o terminal deverá intensificar operações de exportação de celulose e contêineres, ganhando maior agilidade e capacidade logística em um período de crescente demanda.