Anatel e Ministério das Comunicações abrem leilão para ampliar conectividade em rodovias e áreas rurais

247 - O Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) darão início, nesta quinta-feira (30), ao leilão para a autorização de uso das faixas de 700 MHz, com o objetivo de ampliar a conectividade em regiões de difícil acesso e rodovias do país. O evento contará com a presença do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e dos conselheiros da Anatel, Edson Holanda e Nilo Pasquali.

A licitação, que envolve investimentos estimados em R$ 2 bilhões, visa beneficiar mais de 864 localidades, abrangendo áreas rurais e remotas, além de estender a conectividade a aproximadamente 6,5 mil quilômetros de rodovias federais, em 16 estados. A proposta é dar maior cobertura móvel a regiões que ainda enfrentam dificuldades de sinal.

Em entrevista coletiva, Frederico de Siqueira Filho destacou a importância da licitação para o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações no país, com foco na modernização das redes móveis e na melhoria da qualidade dos serviços prestados. "Este leilão é um passo fundamental para garantir que todos os brasileiros, especialmente aqueles em áreas mais isoladas, tenham acesso a uma conectividade de qualidade", afirmou o ministro.

A Anatel adotou um modelo não arrecadatório para o leilão, o que significa que, ao invés de priorizar a arrecadação, a exigência será o compromisso das empresas vencedoras de investir diretamente em infraestrutura. Isso permitirá uma expansão mais rápida e eficiente da cobertura móvel, especialmente em áreas com difícil acesso. A faixa de 700 MHz, considerada estratégica para a telecomunicação, será usada para ampliar o alcance do sinal, facilitando a expansão da cobertura.

A licitação prioriza operadoras regionais, com o objetivo de estimular a concorrência no setor de telecomunicações e acelerar a expansão da cobertura no Brasil. Além disso, a iniciativa deverá ajudar a melhorar a qualidade dos serviços, proporcionando uma oferta mais competitiva e acessível à população.