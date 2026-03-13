Apoio de Trump a Flávio Bolsonaro polariza eleitorado, diz Quaest

247 - Pesquisa Genial/Quaest indica que o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao senador Flávio Bolsonaro (PL) provoca efeitos distintos entre os eleitores brasileiros e reforça a polarização política no país. Segundo o G1, parte do eleitorado afirma que a aproximação com o presidente estadunidense aumenta a disposição de votar em Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, outro grupo afirma que o mesmo gesto reforçaria a tendência de apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pesquisa mostra impacto eleitoral de Donald Trump

De acordo com os dados da Quaest, 28% dos entrevistados disseram que o apoio de Donald Trump aumentaria a chance de votarem em Flávio Bolsonaro. Por outro lado, 32% afirmaram que a associação com o presidente dos Estados Unidos elevaria a probabilidade de votarem em Lula, indicando um efeito inverso no comportamento de parte do eleitorado.

Polarização entre eleitores brasileiros

O levantamento revela que a imagem de Trump atua como um fator de divisão entre os brasileiros. Enquanto uma parcela do eleitorado vê a aproximação como positiva para o senador do PL, outra reage negativamente e tende a fortalecer o apoio ao atual presidente brasileiro.

A pesquisa também mostra que 19% dos entrevistados avaliam que o apoio de Trump poderia favorecer uma candidatura alternativa, frequentemente associada à chamada terceira via no cenário político nacional.