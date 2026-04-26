Após evento tiros no jantar com Trump, Flávio Bolsolnaro insinua que pode ser alvo no Brasil
Ele afirmou torcer para que haja proteção contra a violência tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil
247 - O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, reagiu neste domingo (26) ao ataque a tiros durante o jantar de correspondentes da Casa Branca, que levou à evacuação do presidente Donald Trump e de outras autoridades presentes no evento.
Ele afirmou torcer para que haja proteção contra a violência tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. "Coloco nas minhas orações o Presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump e todos que estiveram no jantar em Washington. Tentar tira a vida de quem pensa diferente usando balas ou facas não cabe numa democracia. Que Deus nos proteja desse tipo de violência lá ou aqui no Brasil", escreveu Flávio Bolsonaro na rede social X.
Na noite de sábado (25), tiros foram disparados no hotel Washington Hilton durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.
Todos os presentes, incluindo Donald Trump e sua esposa, Melania Trump, foram evacuados. As autoridades detiveram rapidamente o suspeito, enquanto um agente do Serviço Secreto ficou ferido.
O suspeito é Cole Tomas Allen, um residente de 31 anos da Califórnia, da cidade de Torrance, que trabalha como professor. A procuradora dos EUA Jeanine Pirro afirmou que o suspeito comparecerá ao tribunal na segunda-feira.