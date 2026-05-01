Após rejeição ao STF, Messias agradece apoio de senadores aliados

247 - O chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, manifestou agradecimento a senadores aliados após a rejeição de seu nome para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Em mensagem divulgada nas redes sociais nesta sexta-feira (1º), Messias citou nominalmente os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e também agradeceu aos parlamentares que votaram a seu favor.

"Jesus Cristo nos ensinou o valor da gratidão. Agradeço profundamente aos meus amigos Jaques Wagner e Otto Alencar, e aos 32 senadores que me apoiaram incondicionalmente ao longo deste processo. Que Deus os abençoe grandemente e multiplique em bênçãos todo o carinho dedicado a mim", escreveu Messias.

Na quinta-feira (30), o ministro também utilizou as redes sociais para agradecer o apoio recebido de integrantes do STF, entre eles André Mendonça e Gilmar Mendes. Segundo o jornal O Globo, a rejeição do nome do chefe da AGU foi interpretada no Palácio do Planalto como resultado de articulações contrárias dentro do próprio Senado.

O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), é apontado como um dos responsáveis por atuar contra a indicação, embora negue essa atuação. Aliados do governo também mencionam possíveis traições dentro da base, especialmente entre parlamentares de partidos como MDB, PP e PSD.