Arquiteto do golpe contra Dilma, Temer fala em "moderação" e não descarta candidatura ao Planalto em 2026

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB), que ocupou a presidência da República após o golpe de Estado contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, afirmou que uma nova candidatura presidencial não está em seu horizonte político imediato, embora evite descartar completamente essa possibilidade. A declaração ocorre em meio a movimentos de aliados que defendem seu nome como alternativa eleitoral.

Em entrevista à coluna Painel, da Folha de São Paulo, Temer disse perceber um cansaço da sociedade com o que ele enxerga como polarização política. "Por onde eu ando, eu percebo que as pessoas querem uma alternativa moderada, estão cansadas da polarização. Ser candidato não é algo que faça parte dos meus planos, mas vamos esperar o que vai acontecer", afirmou.

Propostas de aliados e apoio do MDB

As declarações foram dadas após o ex-ministro Carlos Marun, um dos principais aliados de Temer, afirmar que pretende propor formalmente ao político uma nova candidatura ao Palácio do Planalto, apresentando-o como opção de centro na disputa eleitoral.

Ao Metrópoles, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, avaliou positivamente a possibilidade. Segundo ele, uma eventual candidatura de Temer teria potencial para unificar o partido, atualmente dividido entre setores alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e grupos próximos ao bolsonarismo.

Referência ao programa "A Ponte para o Futuro"

Temer também voltou a mencionar o documento que orientou seu governo após o impeachment de Dilma Rousseff. "Mais do que um candidato, o que o país precisa é de um programa, como foi A Ponte para o Futuro", disse, em referência ao texto que serviu de base para sua gestão entre 2016 e 2018, responsável por cortes em políticas sociais, retirada de direitos trabalhistas e imposição de um teto prolongado aos gastos públicos.

De acordo com aliados, Temer só consideraria disputar a Presidência caso houvesse um movimento articulado da centro-direita em torno de seu nome, cenário que, até o momento, não se consolidou.