Aliados de Flávio Bolsonaro veem tensão de bolsonaristas com o PSD

247 - Aliados próximos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avaliam que uma crise entre bolsonaristas e o PSD tende a se aprofundar após movimentos recentes da direita no cenário eleitoral. A leitura é de que será difícil conter reações da militância ligada a Jair Bolsonaro (PL), inelegível e preso pela trama golpista das eleições de 2022, diante do avanço do partido comandado por Gilberto Kassab. As informações são da CNN Brasil.

Após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciar sua filiação ao PSD com o objetivo de disputar a indicação da legenda à Presidência da República, começaram a circular em grupos de WhatsApp de bolsonaristas vídeos de 2024 em que o deputado federal da extrema direita Nikolas Ferreira (PL-MG) faz críticas duras ao partido.

Dificuldades para pacto de não agressão

Segundo aliados de Flávio Bolsonaro, mesmo com o senador sinalizando a intenção de estabelecer um pacto de não agressão entre forças da direita no primeiro turno, a base bolsonarista tende a manter uma postura de confronto. A avaliação é de que a militância não aceitará passivamente a presença do PSD como protagonista na oposição.

Em entrevista à CNN, Ronaldo Caiado afirmou que conversou com Flávio Bolsonaro antes de anunciar a saída do União Brasil e disse esperar a construção de uma aliança da direita no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ainda assim, interlocutores do senador apontam dificuldades para evitar que a disputa interna se transforme em um embate direto entre grupos conservadores.

Desconfiança em relação ao PSD

Fontes bolsonaristas lembram que o PSD integra atualmente a base do governo Lula e comanda três ministérios considerados relevantes: Agricultura, Pesca e Minas e Energia. Esse fator alimenta a desconfiança de setores do campo político direitista em relação ao partido.

Além disso, há resistência expressiva entre apoiadores mais alinhados ao bolsonarismo ao nome de Gilberto Kassab, que já foi alvo de críticas públicas do próprio Jair Bolsonaro em outros momentos.