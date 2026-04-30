AtasIntel: 63% dos brasileiros veem “apenas prejuízos” e 70% querem fim das bets

247 - Pesquisa Latam Pulse de abril de 2026, produzido pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta quinta-feira (30), aponta que 63% dos brasileiros veem 'apenas prejuízos' e 70% querem o fim das bets. Outros 23% acreditam que as apostas online geram mais prejuízos que benefícios à população brasileira. Os dados indicam percepção amplamente negativa sobre o impacto das plataformas de apostas no país.

Maioria aponta impacto negativo das apostas

De acordo com os dados do relatório, 63,2% dos entrevistados afirmam que as apostas online trazem “somente prejuízos” à sociedade. Outros 23,5% avaliam que há “mais prejuízos” do que benefícios, reforçando a predominância de percepção negativa .

Apenas 5,9% consideram que os efeitos são equilibrados entre ganhos e perdas, enquanto menos de 1% enxergam mais benefícios ou somente vantagens nas bets.

Apoio majoritário ao fim das apostas

O levantamento também mostra forte apoio a medidas restritivas. Cerca de 70% dos entrevistados concordam total ou parcialmente com a proibição das apostas online no Brasil .

Além disso, 76% defendem a limitação da publicidade dessas plataformas, e 80% apoiam a cobrança de mais impostos sobre o setor, indicando ampla demanda por regulação mais rígida.

Relação com endividamento das famílias

Outro dado relevante do estudo aponta que 70% dos brasileiros acreditam que as apostas online contribuem significativamente para o aumento do endividamento das famílias, enquanto 15,2% veem impacto moderado.

Os números reforçam a percepção de que o avanço das bets está associado a efeitos negativos na vida financeira da população, consolidando um cenário de forte rejeição social ao setor no país.