AtlasIntel: 54,8% dos brasileiros têm imagem negativa de Trump

247 - A maioria dos brasileiros mantém uma percepção negativa sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (3) mostra que 54,8% dos entrevistados avaliam o líder norte-americano de forma desfavorável. Outros 41,7% manifestam opinião positiva, enquanto 3,5% não souberam responder. Os números indicam que a rejeição a Trump continua predominante no Brasil, embora tenha apresentado recuo em relação aos índices registrados ao longo de 2025. As informações são do Metrópoles.

Rejeição diminui após pico em 2025

A série histórica da AtlasIntel mostra oscilações importantes na imagem de Trump entre os brasileiros desde o início de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Em janeiro de 2025, 52% dos entrevistados declaravam ter uma imagem negativa do republicano, enquanto 44% possuíam avaliação positiva. Em abril daquele ano, a rejeição subiu para 57,6%, ao passo que a percepção favorável recuou para 38,2%.

O pior resultado para Trump ocorreu em julho de 2025. Naquele momento, 63,2% dos brasileiros afirmavam ter uma imagem negativa do presidente norte-americano, enquanto apenas 31,9% demonstravam opinião positiva.

No levantamento mais recente, a rejeição caiu para 54,8%, enquanto a avaliação positiva avançou para 41,7%, indicando uma recuperação parcial de sua imagem junto à opinião pública brasileira.

Estados Unidos têm avaliação melhor que Trump

A pesquisa revela ainda uma diferença significativa entre a percepção dos brasileiros sobre Trump e sobre os próprios Estados Unidos. Segundo a AtlasIntel, 50,5% dos entrevistados afirmam ter uma visão positiva do país da América dp Norte. Já 46,4% manifestam percepção negativa, enquanto 3,1% não souberam responder.

Os dados sugerem que parcela expressiva da população diferencia a imagem institucional dos Estados Unidos da figura de seu presidente. Enquanto Trump enfrenta rejeição majoritária, o país mantém avaliação ligeiramente favorável.

Pesquisa coincide com aumento das tensões diplomáticas

O levantamento foi realizado em meio ao aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Na última semana, o governo Trump anunciou a inclusão do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) na lista de organizações terroristas estrangeiras.

A medida amplia o alcance de sanções e mecanismos jurídicos norte-americanos contra as duas maiores facções criminosas brasileiras. Paralelamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ampliou sanções financeiras direcionadas aos grupos.

A decisão foi comemorada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou ter defendido junto ao governo estadunidense o enquadramento das facções como organizações terroristas.

Por outro lado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou preocupação com possíveis impactos da medida sobre a soberania brasileira (PT). O Palácio do Planalto defende o aprofundamento da cooperação bilateral no combate ao crime organizado sem a necessidade desse enquadramento jurídico.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.273 brasileiros adultos por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado entre os dias 30 de maio e 3 de junho.