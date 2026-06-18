Bancada do PT na Câmara cobra instalação da CPMI do Banco Master

247 - A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados voltou a defender a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master no Congresso Nacional. Em nota divulgada nesta quinta-feira (18) , os parlamentares afirmam que a apuração do caso deve avançar tanto no âmbito legislativo quanto nas investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF).

O documento, assinado pelo líder da bancada, deputado Pedro Uczai (PT-SC), destaca o apoio à determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que a Polícia Federal tenha plena autonomia na condução das investigações relacionadas ao caso.

PT reforça defesa da CPMI

Na nota, a bancada petista reafirma a necessidade de criação da comissão parlamentar para aprofundar a apuração dos fatos relacionados ao Banco Master. "A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados reitera mais uma vez a necessidade de instalação da CPMI do Banco Master no Congresso Nacional", afirma o comunicado.

Os deputados também manifestam apoio à atuação independente da Polícia Federal. "Comungamos da determinação do Presidente Lula de que a Polícia Federal (PF) tenha todas as condições técnicas e políticas para proceder investigações com total autonomia dentro de suas prerrogativas constitucionais", registra a nota.

Cobrança por esclarecimentos

O PT também defende o aprofundamento das investigações sobre a suposta exigência de recursos atribuída ao senador Flávio Bolsonaro em relação ao banqueiro Daniel Vorcaro. "Queremos o aprofundamento das investigações da PF para esclarecer onde estão os R$ 61 milhões que o senador Flávio Bolsonaro [PL-RJ] exigiu do banqueiro preso, Daniel Vorcaro", diz o texto. A declaração integra a defesa da bancada por uma investigação ampla e transparente sobre o caso.

Direito de defesa de Jaques Wagner

A nota também aborda a situação do senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira, destacando que o parlamentar deve ter assegurados todos os direitos constitucionais durante o processo.

"O senador Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência e vai exercer seu amplo direito de defesa para oferecer as explicações necessárias, com base em sua respeitada trajetória política na condição de deputado federal, governador de estado e senador da República", destaca um trecho da nota.