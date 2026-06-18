Bancada do PT no Senado "reafirma confiança em Jaques Wagner" após operação da PF

247 - A bancada do PT no Senado divulgou nota em que “reafirma confiança em Jaques Wagner” após operação da Polícia Federal e defende que as investigações envolvendo o Banco Master avancem com rigor, respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

No comunicado, publicado nesta quinta-feira (18), o PT no Senado afirma que a trajetória pública de Jaques Wagner é marcada pelo compromisso com a Bahia e com o Brasil. A manifestação também reforça o apoio da bancada às investigações em curso relacionadas ao Banco Master.

Apoio à apuração dos fatos

Segundo a nota, a sociedade brasileira tem o direito de conhecer a verdade sobre os fatos investigados. A bancada afirma que eventuais irregularidades ou crimes devem ser rigorosamente apurados, com a devida responsabilização de quem tenha cometido ilícitos.

Ao mesmo tempo, os senadores petistas destacam que as apurações devem respeitar as garantias legais previstas no Estado Democrático de Direito. O texto menciona expressamente a defesa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Confiança na conduta de Jaques Wagner

A bancada do PT no Senado também afirma ter convicção de que Jaques Wagner prestará todos os esclarecimentos necessários durante as investigações.

A manifestação política busca reforçar o apoio do partido ao senador baiano, ao mesmo tempo em que sustenta a necessidade de esclarecimento completo dos fatos relacionados ao Banco Master.