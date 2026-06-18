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      Bancada do PT no Senado "reafirma confiança em Jaques Wagner" após operação da PF

      Parlamentares petistas defendem apuração sobre o Banco Master com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa

      Jaques Wagner e Teresa Leitão (Foto: Pedro França/Agência Senado)
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      247 - A bancada do PT no Senado divulgou nota em que “reafirma confiança em Jaques Wagner” após operação da Polícia Federal e defende que as investigações envolvendo o Banco Master avancem com rigor, respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

      No comunicado, publicado nesta quinta-feira (18), o PT no Senado afirma que a trajetória pública de Jaques Wagner é marcada pelo compromisso com a Bahia e com o Brasil. A manifestação também reforça o apoio da bancada às investigações em curso relacionadas ao Banco Master.

      Apoio à apuração dos fatos

      Segundo a nota, a sociedade brasileira tem o direito de conhecer a verdade sobre os fatos investigados. A bancada afirma que eventuais irregularidades ou crimes devem ser rigorosamente apurados, com a devida responsabilização de quem tenha cometido ilícitos.

      Ao mesmo tempo, os senadores petistas destacam que as apurações devem respeitar as garantias legais previstas no Estado Democrático de Direito. O texto menciona expressamente a defesa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

      Confiança na conduta de Jaques Wagner

      A bancada do PT no Senado também afirma ter convicção de que Jaques Wagner prestará todos os esclarecimentos necessários durante as investigações. 

      A manifestação política busca reforçar o apoio do partido ao senador baiano, ao mesmo tempo em que sustenta a necessidade de esclarecimento completo dos fatos relacionados ao Banco Master. 

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