Banco Master pagou R$ 2,2 milhões a ex-presidente da CVM

247 - O Banco Master pagou R$ 2,2 milhões ao ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, ao longo de 2022 e 2023, conforme registros fiscais da instituição. Os repasses, feitos em valores mensais idênticos, aparecem nas declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do banco. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Andreza Matais, do portal Metrópoles, que teve acesso aos documentos fiscais da instituição financeira.

Os pagamentos foram realizados de forma recorrente durante os dois anos analisados. Leonardo Pereira presidiu a CVM entre novembro de 2012 e julho de 2017. A autarquia federal é responsável por regular e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil, incluindo a atuação de instituições financeiras em operações de investimento.

De acordo com os dados, o Banco Master efetuou 10 pagamentos em 2022 e outros 12 em 2023, todos no valor de R$ 102 mil cada. A soma total das transferências atinge R$ 2,2 milhões no período.

Instituições como o Banco Master estão sujeitas à supervisão da CVM quando operam no mercado de capitais, como na oferta de produtos financeiros, a exemplo de Certificados de Depósito Bancário (CDBs).