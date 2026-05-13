Boulos participa nesta quarta-feira da comissão que debate a PEC do fim da escala 6x1

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), participa nesta quarta-feira (13) de uma audiência pública da comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC do fim da escala de trabalho 6x1. A sessão está marcada para às 14h e discutirá os "Aspectos sociais e a importância do Diálogo Social para a redução da jornada de trabalho no Brasil". As informações foram divulgadas pelo SBT News.

A presença de Boulos ocorre em meio à mobilização do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa da redução da jornada de trabalho. O Palácio do Planalto se posiciona contra cortes salariais, a compensação financeira às empresas e um período extenso de transição para implementação das novas regras trabalhistas.

Governo rejeita transição longa

Na terça-feira (12), durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, Boulos afirmou que o Executivo não aceitará uma transição prolongada para o fim da escala 6x1. Setores da oposição defendem um prazo de até 12 anos para aplicação integral da medida.

"A gente não aceita uma transição dessa natureza. Uma coisa é você botar 60 dias. Bem, tem o tempo para se adaptar, para reorganizar as escalas, ok. Toda lei tem uma transição de um mês, dois meses, para passar a valer para os setores se organizarem. Outra coisa é você querer empurrar com a barriga, usar essa ideia de transição para jogar para frente. Isso o governo do presidente Lula não aceita e nós vamos lutar para que não seja aprovado dessa forma", declarou o ministro.

Debate sobre produtividade

Durante a entrevista, Boulos também rebateu argumentos de que a redução da jornada poderia afetar a produtividade dos trabalhadores. "Não é segredo para ninguém que um trabalhador mais cansado vai render menos no trabalho", afirmou o ministro.

Segundo ele, experiências de redução da jornada demonstraram aumento de produtividade e queda nos acidentes de trabalho. "Então, onde você reduziu a jornada e deu mais tempo de descanso, você teve melhora do rendimento dos trabalhadores, aumento da produtividade do trabalho e redução dos acidentes de trabalho. Esse é o impacto econômico positivo de ter dois dias de descanso com o fim da 6x1", completou.

Comissão deve votar relatório ainda em maio

A participação de Boulos ocorre uma semana antes da apresentação do relatório final da comissão especial. O documento será entregue no dia 20 pelo relator, o deputado Leo Prates. O colegiado tem funcionamento previsto até 26 de maio.

O cronograma acompanha a estratégia do presidente da Câmara, Hugo Motta, que pretende levar a PEC ao plenário em dois turnos ainda neste mês. A intenção é permitir que o Senado analise o texto antes do recesso parlamentar de julho.

Nesta quarta-feira (13), a comissão também realiza outra audiência pública sobre os impactos da proposta na vida das mulheres e nos pequenos negócios. A sessão começou às 10h.