6x1: governo mobiliza ministros na comissão especial

247 - Os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, participarão na próxima semana de sessões da comissão especial da Câmara dos Deputados que debate o fim da escala de trabalho 6x1, informou o presidente do colegiado, deputado Alencar Santana (PT-SP).

Santana anunciou na quarta-feira (6), durante sessão que contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que Durigan participará da comissão na terça-feira (12), às 17h. A audiência com Boulos está marcada para quarta-feira (13), às 14h.

Mais cedo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei, em regime de urgência, que prevê o fim da escala 6x1. Paralelamente, a comissão especial discute duas propostas de emenda à Constituição (PECs) sobre o tema.

O relator da comissão, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), afirmou na quarta-feira que a estratégia será construir um “regramento geral” baseado no fim da escala 6x1 e na redução da jornada de trabalho sem corte salarial.

Segundo ele, a proposta permitiria que as PECs e o projeto do governo tramitassem em conjunto, deixando as “especificidades” para serem tratadas no projeto de lei. “A PEC regula a regra geral e o PL as especificidades”, defendeu, citando a sugestão do ministro Marinho.