Boulos vê possível chapa Lula-Alckmin como "mau sinal", mas mantém apoio

247 - O pré candidato ao governo de São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos, criticou a possível chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência da República em 2022.

Apesar do "mau sinal", Boulos afirmou que o Psol tende a apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. "Eu acho que o Lula é o candidato que tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro, de tirar o Brasil desse pesadelo. Por isso é que eu defendo a candidatura dele. E acho que a tendência é que o meu partido, o PSOL, também deve apoiá-lo", disse, em entrevista à GloboNews.

Boulos criticou o "legado" do ex-governador em São Paulo: "Agora, essa discussão sobre o vice ser o Alckmin, eu considero um mau sinal. Porque, primeiro, tem uma questão do simbolismo negativo. O Alckmin, quando governador de São Paulo, foi quem ordenou o massacre do Pinheirinho, em São José dos Campos [refere-se à ação da PM contra moradores, em 2012]. Eu fui professor na rede estadual quando Alckmin era governador: um desastre. Salário baixo, sem plano de carreira, faltava papel higiênico. Esse é o legado do governador Alckmin".

