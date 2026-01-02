Brasil acolhe mais 124 repatriados dos EUA em operação humanitária

247 - O governo federal realizou nesta quarta-feira (31) mais uma ação de acolhimento humanitário a brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O voo, com 124 pessoas a bordo, pousou às 20h no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira, marcando mais uma etapa da política pública voltada ao retorno assistido de cidadãos em situação de vulnerabilidade. A operação integra o programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Recepção humanitária em Confins

Após o desembarque, parte dos repatriados foi encaminhada para um hotel que abriga uma estrutura especial de acolhimento. No local, os brasileiros receberam alimentação, kits de higiene, atendimento médico, acompanhamento psicológico e apoio psicossocial, além de orientações e auxílio para o deslocamento até as cidades de origem.

Aqueles que já contavam com apoio familiar em Minas Gerais ou optaram por seguir viagem imediatamente também foram atendidos no próprio aeroporto. Durante a operação, três pessoas foram detidas pela Polícia Federal, conforme informado pelo ministério.

Perfil dos brasileiros acolhidos

O grupo recebido nesta operação é composto majoritariamente por homens desacompanhados, que somam 108 pessoas. Há ainda 15 mulheres desacompanhadas e um homem procurado pela Justiça, totalizando 124 repatriados. Não houve registro de crianças ou adolescentes entre os atendidos.

A maior parte do grupo é formada por adultos em idade economicamente ativa. A faixa etária mais numerosa é a de 40 a 49 anos, com 50 pessoas. Em seguida aparecem os grupos de 18 a 29 anos, com 35 registros, e de 30 a 39 anos, com 24 pessoas. As faixas de 50 a 59 anos reúnem 13 pessoas, enquanto apenas duas têm 60 anos ou mais.

Programa interministerial de repatriação

O programa Aqui é Brasil é uma iniciativa de acolhimento humanitário coordenada pelo MDHC, em parceria com os ministérios das Relações Exteriores; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; da Saúde; e da Justiça e Segurança Pública. A ação conta ainda com o apoio de governos estaduais, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, da Agência Nacional de Transportes Terrestres e de organismos internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações.

Desde o início de 2025, o programa já realizou 37 operações de repatriação, garantindo o retorno de mais de 3 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade, a maioria vinda dos Estados Unidos, ao longo de voos realizados entre janeiro e dezembro deste ano.