Governo Trump pretende expandir repressão à imigração nos EUA

Por Ted Hesson e Kristina Cooke e Jeff Mason

WASHINGTON, 21 Dez (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para uma repressão mais agressiva à imigração em 2026 com bilhões em novos recursos, incluindo a invasão de mais locais de trabalho - mesmo com a reação contrária crescente antes das eleições de meio de mandato do próximo ano.

Trump já enviou agentes de imigração para as principais cidades dos EUA, onde eles invadiram bairros e entraram em conflito com os moradores. Embora os agentes federais tenham realizado este ano algumas batidas em empresas, eles evitaram invadir fazendas, fábricas e outras companhias economicamente importantes, mas conhecidas por empregar imigrantes sem status legal.

O ICE e a Patrulha de Fronteira receberão US$ 170 bilhões em fundos adicionais até setembro de 2029 - um enorme aumento de recursos em relação aos seus orçamentos anuais existentes de cerca de US$19 bilhões, depois que o Congresso controlado pelos republicanos aprovou um pacote de gastos maciço em julho.

As autoridades do governo afirmam que planejam contratar milhares de agentes adicionais, abrir novos centros de detenção, recolher mais imigrantes em prisões locais e fazer parcerias com empresas externas para rastrear pessoas sem status legal.

A expansão dos planos de deportação ocorre apesar dos crescentes sinais de reação política antes das eleições de meio de mandato do próximo ano.

Miami, uma das cidades mais afetadas pela repressão de Trump devido à sua grande população de imigrantes, elegeu seu primeiro prefeito democrata em quase três décadas na semana passada, no que o prefeito eleito disse ser, em parte, uma reação ao presidente. Outras eleições locais e pesquisas sugerem uma preocupação crescente entre os eleitores cautelosos com as táticas agressivas do governo Trump.

"As pessoas estão começando a ver isso não mais como uma questão de imigração, mas como uma violação de direitos, uma violação do devido processo legal e a militarização extraconstitucional de bairros", disse Mike Madrid, um estrategista político republicano moderado. "Não há dúvida de que isso é um problema para o presidente e para os republicanos."

O índice geral de aprovação de Trump em relação à política de imigração caiu de 50% em março, antes de ele lançar medidas de repressão em várias cidades importantes dos EUA, para 41% em meados de dezembro.

A crescente inquietação do público tem se concentrado em agentes federais mascarados que usam táticas agressivas, como o uso de gás lacrimogêneo em bairros residenciais e a detenção de cidadãos norte-americanos.

"OS NÚMEROS VÃO EXPLODIR"

Além de expandir as ações de fiscalização, Trump retirou o status legal temporário de centenas de milhares de imigrantes haitianos, venezuelanos e afegãos, expandindo o grupo de pessoas que poderiam ser deportadas. Trump promete remover 1 milhão de imigrantes por ano dos EUA - uma meta que ele quase certamente não alcançará este ano. Até o momento, cerca de 622.000 imigrantes foram deportados desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.

O czar de fronteira da Casa Branca, Tom Homan, disse à Reuters que Trump cumpriu a promessa de uma operação histórica de deportação e de remoção de criminosos, ao mesmo tempo em que encerrou a imigração ilegal na fronteira entre os EUA e o México. Homan disse que o número de prisões aumentará acentuadamente à medida que o ICE contratar mais agentes e expandir a capacidade de detenção com o novo financiamento.

"Acho que vocês verão os números explodirem muito no próximo ano", disse Homan, citando que os planos "com certeza" incluem mais ações de fiscalização em locais de trabalho.

Sarah Pierce, diretora de política social do grupo de centro-esquerda Third Way, disse que as empresas relutaram em reagir à repressão imigratória de Trump, mas podem ser levadas a se manifestar se o foco se voltar para os empregadores.

Pierce disse que será interessante ver "se as empresas finalmente enfrentarão esse governo ou não".

Trump, um republicano, reconquistou a Casa Branca prometendo níveis recordes de deportações, dizendo que isso era necessário após anos de altos níveis de imigração ilegal sob o comando de seu antecessor democrata, Joe Biden. Ele deu início a uma campanha que enviou agentes federais para cidades dos EUA em busca de possíveis infratores, provocando protestos e processos judiciais relacionados aos perfis raciais dos alvos da campanha e táticas violentas.

Algumas empresas fecharam as portas para evitar batidas ou por falta de clientes. Pais vulneráveis a prisões mantiveram seus filhos longe da escola ou pediram a vizinhos que os levassem para passear. Alguns cidadãos dos EUA começaram a portar passaportes dentro do próprio país.

Apesar do alegado foco em criminosos em suas declarações públicas, dados do governo dos EUA mostram que a política de Trump tem prendido mais pessoas que não foram acusadas de nenhum crime além de suas supostas violações de imigração do que os governos anteriores.

Cerca de 41% das aproximadamente 54.000 pessoas presas pelo ICE e detidas até o final de novembro não tinham registro criminal além de uma suspeita de violação de imigração, mostram os dados da agência. Nas primeiras semanas de janeiro, antes da posse de Trump, apenas 6% das pessoas presas e detidas pelo ICE não estavam sendo acusadas de outros crimes ou já haviam sido condenadas anteriormente.

O governo Trump também tem mirado nos imigrantes legais. Agentes prenderam cônjuges de cidadãos norte-americanos em suas entrevistas para obtenção do green card, retiraram pessoas de determinadas nacionalidades de suas cerimônias de naturalização, momentos antes de se tornarem cidadãos, e revogaram milhares de vistos de estudante.

PLANOS PARA ATINGIR EMPREGADORES

O foco planejado pelo governo Trump nos locais de trabalho no próximo ano pode gerar muito mais prisões e afetar a economia dos EUA e os proprietários de empresas de tendência republicana.

A substituição de imigrantes detidos durante batidas em locais de trabalho pode levar a custos de mão de obra mais altos, prejudicando a alegada luta de Trump contra a inflação, que os analistas esperam que seja uma questão importante nas eleições de novembro.

No início deste ano, as autoridades do governo de Trump isentaram essas empresas da aplicação das ordens imigratórias, mas logo voltaram atrás, informou a Reuters na época.

Alguns defensores da linha dura da imigração pediram mais fiscalização em locais de trabalho.

"Eventualmente, você terá que ir atrás desses empregadores", disse Jessica Vaughan, diretora de políticas do Center for Immigration Studies, que apoia níveis mais baixos de imigração. "Quando isso começar a acontecer, os empregadores começarão a limpar seus atos por conta própria."