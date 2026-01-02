Deportações de brasileiros dos EUA batem recorde em 2025

247 - O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu um patamar histórico em 2025, refletindo mudanças profundas na política migratória norte-americana. Mais de 3 mil cidadãos foram obrigados a retornar ao Brasil ao longo do ano, quase o dobro do total registrado em 2024. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o volume de repatriações cresceu 99,8% em comparação ao ano anterior, quando cerca de 1,6 mil brasileiros foram deportados pelas autoridades dos Estados Unidos. As informações são do SBT News.

Recorde histórico de deportações em 2025

O último voo com brasileiros expulsos do território estadunidense desembarcou na quarta-feira (31) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A aeronave trouxe 124 deportados, entre adultos com até 60 anos, além de adolescentes e crianças.

Ao longo de 2025, foram realizadas 37 operações de repatriação, evidenciando a intensificação das ações de retirada forçada de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

Política migratória dos EUA e impacto nos brasileiros

A alta expressiva nas deportações ocorre em meio à política de tolerância zero adotada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A repressão à imigração irregular foi uma das principais promessas de campanha do republicano e vem sendo aplicada de forma rigorosa.

Além das deportações compulsórias, o governo norte-americano implementou um programa de “autodeportação”, que busca incentivar a saída voluntária de imigrantes. A iniciativa prevê a concessão de passagem aérea e uma assistência financeira de aproximadamente US$ 1.000 para quem optar pelo retorno.

Reação do governo brasileiro e medidas de acolhimento

O início das deportações em massa provocou tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, especialmente após brasileiros desembarcarem no país, em janeiro, algemados e com os pés acorrentados. As imagens geraram críticas e levaram o governo brasileiro a reagir.

Diante do episódio, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que os repatriados passassem a ser transportados pela Força Aérea Brasileira, substituindo os voos fretados pelo governo estadunidense. Também foram instalados postos de acolhimento nos aeroportos, oferecendo atendimento médico, alimentação e orientações sobre assistência social, trabalho e regularização de documentos para os brasileiros que retornam ao país.