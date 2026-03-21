Brasil e Rússia reforçam diálogo sobre não proliferação de armas nucleares

247 - Representantes diplomáticos de Brasil e Rússia realizaram, em 19 de março, em Brasília, consultas sobre controle de armas, desarmamento e não proliferação. O encontro reuniu chefes de departamentos responsáveis por esses temas nos ministérios das Relações Exteriores dos dois países.

Segundo a chancelaria russa, houve uma troca aprofundada de avaliações sobre o cenário da segurança internacional e da estabilidade global. As delegações também compararam posições relacionadas ao funcionamento de organizações internacionais e fóruns multilaterais voltados ao controle de armas, desarmamento e não proliferação.

Debate sobre segurança global

Durante as consultas, os representantes analisaram diferentes aspectos do atual contexto internacional, com ênfase nos desafios à estabilidade global. O diálogo incluiu discussões sobre mecanismos multilaterais e o papel das instituições internacionais na manutenção da segurança.

Foco no tratado nuclear TNP

Um dos pontos centrais da reunião foi a implementação de tratados e convenções internacionais. O tema ganhou destaque diante da proximidade da Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), prevista para ocorrer entre 27 de abril e 22 de maio, em Nova York.

Compromisso com diálogo bilateral

Ao final do encontro, Brasil e Rússia reafirmaram o compromisso de manter e aprofundar o diálogo bilateral na área de controle de armas, desarmamento e não proliferação, considerada estratégica para a estabilidade internacional.