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      Brasil perde oportunidade de ter um grande Ministro do STF, afirma Mendonça após rejeição de Messias

      Ministro do STF critica decisão do Senado que barrou Jorge Messias por 42 votos a 34 após meses de impasse político

      Ministro do STF André Mendonça 01/12/2021 REUTERS/Adriano Machado (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, manifestou-se publicamente nesta quarta-feira (29) após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a Corte. A votação terminou com 42 votos contrários e 34 favoráveis, impedindo a nomeação do ex-advogado-geral da União, que precisava de ao menos 41 votos para ser aprovado.

      Em publicação nas redes sociais, Mendonça comentou o resultado e fez uma defesa direta de Messias. “Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo”, afirmou.

      Na mesma manifestação, Mendonça destacou as qualidades pessoais e profissionais do indicado. “Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF”, declarou.

      O ministro também fez uma mensagem de apoio ao aliado após a derrota no Senado. “E amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis”, escreveu.

      Ao final, Mendonça dirigiu-se diretamente a Jorge Messias: “Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate! Deus o abençoe! Deus abençoe nosso Brasil!”.

      A análise do nome de Jorge Messias ocorreu após cinco meses de impasse no Congresso Nacional. O governo estimava contar com cerca de 45 votos favoráveis, enquanto a oposição afirmava ter ao menos 30 votos contrários. Como a votação é secreta, o cenário permaneceu incerto até o resultado final.

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