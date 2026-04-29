Brasil perde oportunidade de ter um grande Ministro do STF, afirma Mendonça após rejeição de Messias

247 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, manifestou-se publicamente nesta quarta-feira (29) após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a Corte. A votação terminou com 42 votos contrários e 34 favoráveis, impedindo a nomeação do ex-advogado-geral da União, que precisava de ao menos 41 votos para ser aprovado.

Em publicação nas redes sociais, Mendonça comentou o resultado e fez uma defesa direta de Messias. “Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo”, afirmou.

Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo.



Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF.



E amigo verdadeiro… April 29, 2026

Na mesma manifestação, Mendonça destacou as qualidades pessoais e profissionais do indicado. “Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF”, declarou.

O ministro também fez uma mensagem de apoio ao aliado após a derrota no Senado. “E amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis”, escreveu.

Ao final, Mendonça dirigiu-se diretamente a Jorge Messias: “Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate! Deus o abençoe! Deus abençoe nosso Brasil!”.

A análise do nome de Jorge Messias ocorreu após cinco meses de impasse no Congresso Nacional. O governo estimava contar com cerca de 45 votos favoráveis, enquanto a oposição afirmava ter ao menos 30 votos contrários. Como a votação é secreta, o cenário permaneceu incerto até o resultado final.