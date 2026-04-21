BRB pede à Justiça uso de bens de Vorcaro para cobrir prejuízo bilionário

247 - O Banco de Brasília (BRB) processou o Banco Master e pediu indenização por prejuízos relacionados à compra de carteiras de crédito consideradas irregulares ou inexistentes. A instituição também solicitou à Justiça que o patrimônio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros réus seja utilizado para garantir o ressarcimento.

Segundo informações do portal Metrópoles, a ação foi protocolada na segunda-feira (13), na 13ª Vara Cível de Brasília, por meio de petição elaborada pelo escritório Machado Meyer, que representa o BRB. No documento, os advogados pedem que os bens de Vorcaro e dos demais envolvidos “também se sujeitem à condenação imposta ao Master, viabilizando a efetiva recomposição dos prejuízos gerados ao BRB”.

Além de Vorcaro, são réus no processo o Banco Master, João Carlos Mansur, Daniel de Faria Jerônimo Leite, Daniel Monteiro e os fundos Bandeirante, Asterope FIP, Victoria FIM, 963 FIM, Siracusa, Borneo, Casamata, Delta e Deneb.

A ação ocorre após o BRB movimentar R$ 30,4 bilhões em carteiras de crédito do Banco Master desde 1º de julho de 2024. Investigações da Polícia Federal apontam que cerca de R$ 12 bilhões desse total seriam ativos inexistentes.

Na petição, o banco pede ainda que, caso a Justiça não autorize o uso direto do patrimônio dos réus, eles sejam condenados solidariamente pelos prejuízos, por suposta participação nas irregularidades.

O pedido de indenização foi apresentado no mesmo processo em que a Justiça determinou, em fevereiro, o bloqueio e arresto de ações ligadas a pessoas vinculadas ao Banco Master e à Reag, instituições liquidadas pelo Banco Central. Segundo o BRB, os ativos arrestados somam R$ 376,4 milhões.

Na ação, os advogados afirmam que “os prejuízos totais causados ao BRB pelos atos ilícitos aqui discutidos deve alcançar valor bilionário, razão pela qual o arresto das ações em si não é suficiente para a garantia da futura indenização”.

A Justiça ainda não analisou os novos pedidos. O BRB enfrenta uma crise após a aquisição das carteiras e deverá provisionar cerca de R$ 8,8 bilhões para cobrir possíveis perdas, segundo o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza.