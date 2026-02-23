Câmara deve dar relatoria da PEC da escala 6x1 para o Centrão

247 - A Câmara dos Deputados se movimenta para assumir protagonismo no debate sobre o fim da escala 6x1 e deve indicar um parlamentar do Centrão para relatar a proposta. A iniciativa contraria a preferência do Palácio do Planalto, que defendia a escolha da deputada Erika Hilton (PSol-SP) para conduzir o texto na Casa. As informações são do Metrópoles.

A definição do relator está prevista para a manhã de terça-feira (24), após articulações internas lideradas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Motta realizou uma reunião remota com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Leur Lomanto Júnior (União-BA), para tratar dos próximos passos da proposta. No encontro virtual, ficou estabelecido que, além da escolha do relator, a comissão organizará um cronograma de audiências públicas para debater o tema com os setores envolvidos, especialmente representantes do empresariado.

A movimentação da Câmara ocorre em meio a divergências sobre a condução política da matéria. Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem que Erika Hilton, apontada como uma das idealizadoras da proposta, seja responsável pela relatoria. Auxiliares do Planalto avaliam ainda a possibilidade de o Executivo encaminhar ao Congresso um projeto que consolide as diferentes iniciativas já em tramitação sobre a jornada 6x1.

Essa estratégia permitiria ao governo exercer maior influência sobre o conteúdo final do texto, mantendo, ao mesmo tempo, a deputada como relatora. A decisão da Câmara de indicar um nome ligado ao Centrão, no entanto, sinaliza um rearranjo de forças na discussão e reforça a disputa política em torno da regulamentação da jornada de trabalho.