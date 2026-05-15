Candidatura de Flávio Bolsonaro ficou insustentável, diz Tebet

247 - A ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB) afirmou nesta sexta-feira (15) que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026 se tornou “insustentável” após a divulgação de mensagens e áudios envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro.

A declaração foi feita durante participação de Tebet no 3º Fórum Mulheres na Política, realizado em Limeira, no interior de São Paulo. O encontro reuniu lideranças políticas para discutir a participação feminina e a violência política de gênero.

Ao comentar o caso, a ex-ministra elevou o tom contra o senador e classificou a situação como um escândalo de grandes proporções.

“Aquilo é um escândalo sem precedentes. Estamos falando de um presidenciável com intimidade com um banqueiro que está envolvido em um maior escândalo de corrupção da história do Brasil”, afirmou Tebet.

Ela também mencionou que os áudios vieram à tona após as denúncias já terem sido divulgadas publicamente.

“E um áudio depois já das denúncias feitas. Então, é sabido de um senador da República que tem que estar no Conselho de Ética neste momento dando os esclarecimentos”, declarou. “Até porque mentiu. E mentir é falta de decoro parlamentar”, acrescentou.

A ex-ministra afirmou ainda que, diante das denúncias e suspeitas envolvendo o senador, a candidatura presidencial perdeu viabilidade política.

“Eu, particularmente, acredito que ficou insustentável a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Não é possível a gente pensar ou cogitar dar uma caneta na mão para uma pessoa que não tem apenas essa denúncia, essa suspeita. Nós temos um histórico de suspeitas”, disse.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Segundo as reportagens, o banqueiro ajudou a financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador e ex-presidente do Brasil.