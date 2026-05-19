Caso Master: advogado deixa defesa de ex-presidente do BRB

247 - O advogado Eugênio Aragão anunciou nesta terça-feira (19) que deixou a defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, investigado no âmbito da Operação Compliance Zero. As informações são da revista Veja.

A saída ocorre em meio às negociações para uma possível delação premiada envolvendo Costa no chamado caso Master, investigação que apura suspeitas de corrupção relacionadas à compra do Banco Master pelo banco público do Distrito Federal.

Aragão deixa defesa após menos de um mês

Eugênio Aragão havia assumido a defesa de Paulo Henrique Costa em 22 de abril, ao lado do advogado Davi Tangerino. O criminalista permaneceu menos de um mês na condução do caso.

Em nota, Aragão afirmou que “somente participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade”. O advogado também declarou que eventual colaboração premiada só seria admitida “diante da existência de provas consistentes e inequívocas”.

Investigação apura suposta propina milionária

Paulo Henrique Costa foi preso durante a quarta fase da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, o ex-presidente do BRB teria negociado uma propina de R$ 146,5 milhões com o empresário Daniel Vorcaro.

De acordo com os investigadores, os pagamentos teriam sido realizados por meio de imóveis e fariam parte de um suposto esquema ligado à atuação de Costa na negociação da compra do Banco Master pelo BRB.

A Operação Compliance Zero investiga possíveis crimes financeiros e atos de corrupção envolvendo dirigentes do BRB e empresários ligados ao Banco Master. O caso ganhou novos desdobramentos após o avanço das negociações de delação premiada envolvendo alvos da investigação.