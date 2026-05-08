Mendonça autoriza ida de ex-presidente do BRB à Papudinha após sinalização de delação premiada

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (8) a transferência do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, para a chamada Papudinha, unidade ligada ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

A decisão, segundo a coluna do jornalista Cézar Feitoza, do SBT News, ocorre após a defesa de Paulo Henrique Costa comunicar ao STF que o ex-dirigente do BRB tem interesse em negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Defesa comunicou interesse em delação

A transferência para a Papudinha foi solicitada pela defesa do investigado durante as tratativas relacionadas a uma possível colaboração premiada.

Apesar do avanço nas negociações, Paulo Henrique Costa ainda não assinou o termo de confidencialidade, considerado o primeiro passo formal para a abertura de um acordo de colaboração com a PF e a PGR.

A expectativa é que a assinatura do documento ocorra nos próximos dias, dependendo do andamento das conversas entre os investigadores e a defesa do ex-presidente do BRB.

Transferência foi autorizada sob sigilo

A decisão de André Mendonça foi tomada sob sigilo na tarde desta sexta-feira. Até o momento da divulgação da informação, a administração do Complexo da Papuda ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre a transferência. A previsão é de que Paulo Henrique Costa seja levado para a nova unidade prisional ainda nesta sexta-feira.

Papudinha integra complexo da Papuda

A Papudinha é o nome pelo qual ficou conhecido o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, estrutura que integra o Complexo Penitenciário da Papuda.

Paulo Henrique Costa é investigado em apurações relacionadas ao caso Banco Master, que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal e acompanhadas pela Procuradoria-Geral da República.