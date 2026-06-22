Caso Master: PF consegue desbloquear mais um celular de Vorcaro

247 - A Polícia Federal (PF) iniciou nesta segunda-feira (22) a extração de dados de um segundo celular pertencente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do do banco Master, alvo das investigações da Operação Compliance Zero. As informações são da coluna da jornalista Natália Martins, do R7.

Desde a primeira prisão de Vorcaro, em novembro de 2025, oito aparelhos celulares foram apreendidos em diferentes fases da operação. Até recentemente, apenas um deles havia sido acessado pelos investigadores.

PF amplia acesso a provas digitais

Segundo a reportagem, a criptografia do segundo aparelho foi quebrada nos últimos dias, permitindo que os peritos federais iniciassem a análise do conteúdo armazenado. A expectativa é que as informações obtidas contribuam para aprofundar as investigações em andamento.

Enquanto a perícia avança, Vorcaro continua sem fornecer as senhas de acesso aos dispositivos apreendidos. Ainda de acordo com a reportagem, familiares do ex-banqueiro buscam um novo advogado para auxiliar em uma terceira tentativa de negociação dvisando fechar um acordo de delação premiada.

Outros seis aparelhos seguem sob análise

Apesar das movimentações em torno de uma possível colaboração, a Polícia Federal prossegue com o trabalho técnico para acessar os demais equipamentos apreendidos. Conforme a reportagem, uma eventual proposta de delação teria de apresentar elementos relevantes diante do estágio já alcançado pelas investigações.

Os peritos continuam tentando desbloquear outros seis celulares vinculados a Vorcaro. Entre eles estão quatro aparelhos do modelo iPhone 17, considerados mais difíceis de acessar devido às tecnologias de segurança e criptografia empregadas pela fabricante.