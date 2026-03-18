Caso Master: Toffoli descarta licença ou renúncia no STF

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (18) que não pretende se afastar nem renunciar ao cargo. Segundo a coluna do jornalista Leandro Magalhães, do SBT News, ao ser questionado sobre possíveis articulações nos bastidores em torno do assunto, ele respondeu de forma direta: "de maneira nenhuma".

A declaração ocorreu após o jornal O Globo publicar uma reportagem apontando a circulação de informações sobre uma suposta tentativa de convencimento por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o magistrado pedisse licença.

Governo nega tentativa de interferência

De acordo com auxiliares próximos ao Palácio do Planalto ouvidos pela, não há qualquer iniciativa do presidente Lula para influenciar a saída de Toffoli do STF. Os interlocutores afirmam, ainda, que a orientação é de que o chefe do Executivo não se envolva no caso.

Nas últimas semanas, integrantes do governo chegaram a discutir, internamente, a possibilidade de afastamento do ministro diante do avanço das investigações da Polícia Federal relacionadas ao chamado caso Master. Fontes relataram a existência de novos elementos que poderiam envolver membros da Suprema Corte, sem detalhar o conteúdo.

Caso Master eleva pressão institucional

O caso Master tem ampliado o clima de tensão no Judiciário. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no processo, se reuniu com o ministro André Mendonça, atual relator do caso no STF, para tratar da possibilidade de um acordo de delação.

A mudança na relatoria e a divulgação de informações ligadas à investigação intensificaram o debate sobre a atuação de ministros da Corte e seus possíveis vínculos com o episódio. O cenário tem gerado pressão política e institucional sobre o Supremo.