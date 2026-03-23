Caso Master: Vorcaro inicia depoimentos de pré-delação à PF

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, iniciou uma nova fase de colaboração com a Polícia Federal ao prestar depoimentos formais no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de irregularidades financeiras. A mudança de status marca um avanço em relação às conversas preliminares realizadas anteriormente com os investigadores.

Segundo a coluna de Basília Rodrigues, no SBT News, Vorcaro vinha participando de encontros informais, classificados como entrevistas, mas passou agora a prestar depoimentos oficiais. Essa etapa é considerada um estágio preliminar para um possível acordo de delação premiada, que dependerá da verificação das informações apresentadas e da homologação pela Justiça.

Depoimentos com acompanhamento jurídico

Os depoimentos do banqueiro estão sendo realizados com a presença de seus advogados. Vorcaro encontra-se preso na superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, o que facilita o contato direto com delegados e agentes responsáveis pela condução do inquérito desde o início.

Investigação envolve operações com o BRB

O inquérito em andamento apura suspeitas de fraude na venda de ativos entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). A partir dessas operações, os investigadores passaram a mapear conexões mais amplas relacionadas ao caso.

Rede de contatos sob análise

As apurações identificaram uma rede de contatos políticos associada a Vorcaro, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares e empresários. A presença desses nomes em sua agenda telefônica, por si só, não configura crime.

No entanto, as autoridades analisam possíveis indícios de corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro relacionados às investigações em curso, que seguem sob sigilo e dependem do avanço das apurações e da validação das informações prestadas pelo banqueiro.

Delação pode atingir políticos e autoridades

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, calcula que sua delação premiada deve apontar, em um primeiro momento, o envolvimento de até 15 nomes da política, entre deputados e senadores, além de diversas autoridades. A estimativa partiu do próprio banqueiro, segundo a coluna de Natália Portinari, no UOL.

Vorcaro foi transferido na semana passada da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal, onde assinou um termo de confidencialidade — etapa que marca o início formal das tratativas para o acordo de colaboração. O empresário está preso por suspeita de participação em um esquema de fraudes financeiras que, de acordo com a PF, movimentou entre R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões.