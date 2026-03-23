Criminalista Roberto Podval deixa defesa de Vorcaro

247 - O advogado criminalista Roberto Podval deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro nesta segunda-feira (23), após cerca de dois anos atuando no caso. A decisão ocorre em meio a divergências relacionadas à condução de uma delação premiada que está em negociação. Segundo o jornal O Globo, Podval não detalhou os motivos de sua saída, mas o movimento já era considerado esperado nos bastidores.

Divergências sobre delação motivaram saída

Podval se posicionava de forma contrária à participação direta na condução do acordo de colaboração premiada. A negociação envolve autoridades como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o que ampliou as divergências dentro da equipe jurídica.

Nos bastidores, o advogado avaliava há alguns dias a possibilidade de deixar o caso. Um dos fatores determinantes foi o desconforto com o fato de o processo envolver pessoas de seu círculo profissional, incluindo ex-clientes ligados aos meios político e jurídico.

Nova estratégia na equipe de defesa

A reconfiguração da defesa ganhou força com a chegada do advogado José Luis de Oliveira Lima, conhecido como Juca. Ele assumiu papel central na condução da delação premiada, passando a liderar as negociações com as autoridades.

Com experiência em acordos desse tipo, Oliveira Lima já atuou em casos relevantes, incluindo a delação do empreiteiro Léo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato.

Mudança ocorre em momento decisivo

A saída de Podval acontece em um momento estratégico para Daniel Vorcaro, que busca avançar nas tratativas do acordo de colaboração. A condução do processo passa agora a ser responsabilidade da nova equipe jurídica, em meio às negociações em curso com órgãos de investigação.