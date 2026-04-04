Celso Sabino entra no PDT e mira Senado em 2026

247 - O deputado federal Celso Sabino oficializou sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) neste sábado (4), em Belém, e anunciou sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. O movimento marca uma nova etapa de sua trajetória política e reforça sua estratégia de disputar uma vaga pelo Pará. As informações são do do G1.

Filiação ao PDT e nova estratégia política

Sem partido por alguns meses, Celso Sabino manteve atuação relevante no cenário político local após deixar o União Brasil. A filiação ao PDT representa um reposicionamento estratégico, com foco na construção de alianças e no fortalecimento de sua base eleitoral para a disputa de 2026. O evento em Belém simbolizou o início dessa nova fase, reunindo nomes importantes da política regional e consolidando o apoio ao projeto eleitoral do parlamentar.

Trajetória política de Celso Sabino

Aos 47 anos, Sabino é advogado e administrador, além de exercer mandato como deputado federal pelo Pará, renovado nas eleições de 2022. Em 2023, foi indicado pelo União Brasil para assumir o Ministério do Turismo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sua saída do partido ocorreu durante sua passagem pelo ministério, em um período que coincidiu com a realização de uma conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU) em Belém, que reuniu representantes de 195 países.