Compliance zero impõe tornozeleira e restrições ao banqueiro Daniel Vorcaro

247 – A desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), revogou a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mas impôs uma série de medidas cautelares que endurecem o controle judicial sobre o empresário. As informações foram divulgadas pela coluna Grande Angular, do portal Metropoles, fonte original desta notícia.

Segundo o Metropoles, Vorcaro terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de exercer qualquer atividade de natureza econômica ou financeira enquanto durar a decisão judicial. A determinação faz parte do que a coluna descreveu como um cenário de “compliance zero”, no qual o banqueiro fica impedido de atuar no próprio setor ao qual pertence.

Tornozeleira, restrições profissionais e vigilância judicial

Entre as medidas impostas ao dono do Banco Master, estão:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica

Proibição de exercer qualquer função econômica ou financeira

Comparecimento periódico em juízo

Proibição de contato com outros investigados e testemunhas

Proibição de deixar o município onde reside sem autorização prévia

A decisão também alcança outros investigados no caso: o ex-sócio Augusto Lima, além de Luiz Antônio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Ribeiro da Silva, que passam a cumprir as mesmas condições cautelares.

Alvos sob vigilância: controle ampliado sobre a investigação

A determinação da desembargadora Solange Salgado da Silva reforça o caráter preventivo aplicado pelo TRF-1 ao caso. As medidas, além de restringirem deslocamento e contatos, inviabilizam a participação dos investigados em atividades ligadas ao mercado financeiro, reduzindo riscos de interferência no processo.

O caso segue sob análise da Justiça Federal, e as medidas impostas devem permanecer vigentes enquanto durar a investigação.