Condenada pelo STF, Zambelli pede troca de juízes em processo de extradição na Itália

247 - A defesa da ex-deputada federal de extrema direita Carla Zambelli (PL-SP) informou que solicitará a substituição do colegiado responsável por analisar o pedido de extradição apresentado pelo Brasil à Justiça italiana. A iniciativa ocorre após novo adiamento da decisão, agora prevista para fevereiro, no processo que tramita na Itália. As informações são do InfoMoney.

Processo acumula sucessivos adiamentos

O caso da extradição se arrasta desde 2025, com sucessivos adiamentos provocados por remarcações de audiências e por uma paralisação do Judiciário italiano. Na sessão mais recente, os magistrados examinaram argumentos apresentados pelos advogados de Zambelli e documentos encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que formalizou o pedido de extradição. Após essa etapa, a defesa decidiu pedir a troca dos juízes que compõem o colegiado responsável pelo julgamento.

Segundo os advogados italianos da ex-deputada, os magistrados não reuniriam as condições necessárias de imparcialidade para conduzir o processo. Caso o pedido seja aceito pela Justiça italiana, a análise do pedido de extradição retornará ao estágio inicial, com reabertura do processo desde a primeira apreciação do caso.

Condenações no Brasil

Carla Zambelli foi condenada pelo STF em dois processos distintos. No primeiro, recebeu pena de 10 anos de prisão pelos crimes de invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, em ação realizada em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto.

Na segunda condenação, a ex-deputada foi sentenciada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e perseguição armada contra um jornalista em 2022, durante o período eleitoral.

Estratégia da defesa

De acordo com o advogado Fábio Pagnozzi, que representa Zambelli, a ex-parlamentar prefere permanecer sob custódia na Itália caso a Justiça local reconheça a existência de crimes equivalentes no ordenamento jurídico italiano. A avaliação da defesa é de que o cumprimento de eventual pena no país europeu seria juridicamente mais favorável.

Os advogados também alegam que a transferência para o Brasil representaria risco à integridade física de Zambelli, em razão de sua atuação parlamentar anterior. A defesa cita especificamente a possibilidade de cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Brasília.