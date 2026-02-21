Condenado por atentar contra a democracia brasileira, Bolsonaro organiza lista para eleições de dentro da Papudinha

247 - Jair Bolsonaro (PL), preso após condenação a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, está organizando uma lista de pré-candidatos do Partido Liberal ao Senado e aos governos estaduais diretamente da Papudinha, em Brasília. O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) anunciou em suas redes sociais que o ex-mandatário está “confeccionando” uma lista para o pleito de 2026 e pediu que a informação fosse repassada aos aliados. As informações são do jornal O Globo.

Carlos Bolsonaro afirmou que o pai estaria enfrentando problemas de saúde. "Meu pai, preso político, continua soluçando intensamente e, ontem, apresentou uma crise severa de vômitos ao longo da tarde. Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes", escreveu.

O ex-vereador também declarou que, "mesmo diante da evidente degradação de sua saúde", o ex-mandatário permanece "focado, lúcido e construtivo". Neste sábado (21), além de Carlos, os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ubiratan Sanderson (PL-RS) visitaram Jair Bolsonaro na unidade prisional.

Desde a transferência para a Papudinha, a unidade prisional passou a concentrar movimentações políticas do bolsonarismo. O fluxo de articulação ocorre por meio de advogados e dos filhos de Bolsonaro, que mantêm contato com dirigentes partidários e transmitem orientações sobre a formação de palanques, movimentos de aliados e estratégias para o pleito de outubro.