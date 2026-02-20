Bolsonaro pede tratamento com psicólogo na Papudinha ao STF

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele receba atendimento com psicólogo na unidade prisional onde cumpre pena, na Papudinha, em Brasília. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal referente à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. As informações são da CNN Brasil.

Na petição, os advogados requerem que o psicólogo e neurocientista Ricardo Caiado tenha acesso à carceragem, independentemente do calendário regular de visitas, para realizar sessões de neuromodulação não invasiva por Estímulo Elétrico Craniano, conhecido como CES. A solicitação prevê três atendimentos semanais.

Segundo a defesa, o tratamento teria sido iniciado durante a internação de Bolsonaro em abril de 2025. O documento sustenta que a terapia resultou na melhora da qualidade do sono, redução de sintomas de ansiedade e depressão e controle de crises de soluços, quadro que, de acordo com os advogados, exige medicação que atua no sistema nervoso central.

Os advogados afirmam que a neuromodulação seria complementar ao tratamento medicamentoso atual e pedem autorização para que o profissional ingresse no presídio com o equipamento necessário, descrito como procedimento não invasivo realizado por meio de clipes auriculares. Também foi solicitado que as sessões ocorram preferencialmente no fim do dia, em horário próximo ao repouso noturno, observadas as normas de segurança da unidade.

Laudo da Polícia Federal

No início de fevereiro, a Polícia Federal informou ter identificado alterações neurológicas em exames realizados em Jair Bolsonaro. Em laudo médico, a corporação declarou: "O histórico de queda recente e desequilíbrio ao deambular direcionou a perícia para um exame neurológico cuidadoso." A PF acrescentou: "foram encontradas alterações neurológicas no exame físico".

Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve no início deste ano, após cair durante a madrugada e bater a cabeça em um móvel na cela, quando ainda estava detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ex-mandatário de extrema direita segue preso na Papudinha, cumprindo uma pena de 27 anos e três meses por sua participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.