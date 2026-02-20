Cartas enviadas a Bolsonaro são recusadas na Papudinha, dizem Correios

247 - Correspondências enviadas ao Jair Bolsonaro (PL) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, têm sido recusadas no momento da entrega. Citando o Metrópoles, o jornal O Globo destaca que os Correios confirmaram que os objetos postais destinados a Bolsonaro não estão sendo aceitos no Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMDF). As recusas estariam ocorrendo há pelo menos um mês.

Correios relatam recusa na entrega

Em nota, a estatal informou que realiza regularmente as entregas no Núcleo de Custódia do 19º BPMDF, instalado no Complexo da Papuda. No entanto, esclareceu que as correspondências direcionadas ao ex-mandatário “não vêm sendo aceitas no local”. A empresa explicou que a recusa ocorre no momento da apresentação das cartas no endereço de destino.

Cartas são devolvidas aos remetentes

De acordo com os Correios, parte das correspondências já foi devolvida aos remetentes após a negativa de recebimento. Outras ainda estão em processo de devolução. Bolsonaro está custodiado na chamada “Papudinha”, área vinculada ao Complexo da Papuda. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação relacionada à tentativa de golpe de Estado.

PMDF não se manifesta sobre o caso

Procurada para comentar as informações prestadas pelos Correios, a Polícia Militar do Distrito Federal não havia se pronunciado até a publicação da reportagem.