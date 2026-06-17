Conheça o hotel de luxo em Lisboa onde Vorcaro pagou suítes para Ciro Nogueira e Hugo Motta

247 - A Polícia Federal (PF) identificou indícios de que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, custeou a hospedagem do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante uma viagem a Lisboa, em junho de 2024. As informações constam de um relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (17).

O documento integra a Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. Segundo os investigadores, mensagens trocadas entre Vorcaro e um auxiliar, além de documentos encontrados em seus e-mails, indicam que o ex-banqueiro teria assumido despesas de hospedagem dos dois parlamentares na capital portuguesa.

De acordo com a PF, em uma conversa sobre a organização da viagem, Vorcaro informou que precisaria de acomodações para “Ciro e Hugo”. Dias depois, o auxiliar comunicou que duas suítes haviam sido reservadas no hotel Four Seasons Ritz Lisbon, um dos empreendimentos mais luxuosos de Portugal.

Ainda segundo o relatório, durante a troca de mensagens o auxiliar solicitou a Vorcaro a relação dos convidados. Em resposta, o ex-banqueiro enviou uma lista de nomes que incluía Ciro Nogueira e Hugo Motta.

Os investigadores também destacaram um áudio enviado por Vorcaro ao auxiliar, no qual ele demonstra preocupação com a privacidade e a segurança do encontro.

"Leo, preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro. Tem que ter alguém lá embaixo, quando você sai do elevador já dá para ver tudo, quem tá, o que está acontecendo", afirmou Vorcaro.

Após a mensagem, o auxiliar respondeu apenas: “Ok”.

Fatura reforça suspeitas da investigação

A PF afirma ter cruzado as mensagens com documentos encontrados nos e-mails de Vorcaro. Entre os arquivos analisados estava uma fatura relacionada a uma viagem realizada em Lisboa no mesmo período citado nas conversas.

Segundo o relatório, a comparação entre os documentos e as mensagens revelou elementos coincidentes que reforçam a hipótese de que os pagamentos estavam ligados à hospedagem dos dois parlamentares.

“O confronto dessas informações com as conversas mantidas no mesmo período, já mencionadas, permite identificar elementos coincidentes que reforçam a conclusão de que determinados pagamentos se referem à hospedagem de Ciro Nogueira e Hugo Motta”, registra o documento da PF.

Os investigadores calculam que as diárias atribuídas aos hóspedes somaram 3.155,71 euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 18,2 mil na cotação da época.

Como é o Four Seasons Ritz Lisbon

Localizado em uma das áreas mais valorizadas de Lisboa, o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon é classificado com cinco estrelas e figura entre os hotéis mais sofisticados da capital portuguesa. Segundo o G1, edifício combina características da arquitetura Art Déco com elementos inspirados no estilo Luís XVI.

O empreendimento abriga uma extensa coleção de arte portuguesa do século XX, distribuída por diferentes ambientes do hotel, incluindo esculturas, pinturas e tapeçarias.

Entre as comodidades disponíveis estão spa, piscinas coberta e ao ar livre, academia com vista panorâmica para a cidade e uma pista de corrida instalada no terraço do 11º andar, com vista para Lisboa.

Na área gastronômica, o hotel reúne cinco restaurantes e bares. Entre os destaques está o restaurante CURA, detentor de uma estrela Michelin, além do tradicional Restaurante Varanda, conhecido pelos cafés da manhã e brunches com vista para o Parque Eduardo VII.

As acomodações incluem opções de alto padrão, como a Suíte Almada Negreiros, com 175 metros quadrados e decoração inspirada na arte portuguesa; a Suíte Presidential, localizada no último andar; e a Suíte Royal, equipada com três varandas e vista panorâmica da cidade.

De acordo com cotações divulgadas pelo hotel para 2026, quartos da categoria Premier custavam a partir de R$ 14 mil por noite. Suítes superiores ultrapassavam R$ 28 mil por diária, enquanto a exclusiva Suíte Almada Negreiros chegava a aproximadamente R$ 100 mil por noite.

Reações

Questionado sobre as conclusões da PF, Hugo Motta afirmou que está tranquilo diante das investigações e declarou defender uma apuração “isenta e imparcial”.

Ciro Nogueira não havia se manifestado sobre o caso até a divulgação do relatório citado pelos investigadores.