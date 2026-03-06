Daniel Vorcaro será transferido para presídio federal com líderes do PCC

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, será transferido nesta sexta-feira (6) para o presídio federal de segurança máxima em Brasília. A unidade abriga parte da chamada “sintonia final”, grupo considerado a cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A transferência foi determinada pelo ministro André Mendonça, relator do chamado caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da Polícia Federal.

O presídio federal do Distrito Federal integra o Sistema Penitenciário Federal, administrado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A unidade foi inaugurada em 2018, durante o final do governo Michel Temer, e conta com 208 celas individuais de cerca de seis metros quadrados cada.

A penitenciária é uma das cinco unidades de segurança máxima do país e concentra detentos considerados de alta periculosidade ou com forte influência sobre organizações criminosas. Entre os presos que cumprem pena no local estão integrantes da chamada “sintonia final” do PCC, grupo apontado pelo Ministério Público de São Paulo como responsável pela liderança da facção ao longo das últimas décadas.

Estão atualmente custodiados na unidade nomes associados ao comando do PCC, como Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, além de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, Cláudio Barbará da Silva, o Barbará, Antonio José Muller Junior, chamado de Granada, Roberto Soriano, o Tiriça, Abel Pacheco, conhecido como Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho.

Vorcaro estava preso em uma penitenciária localizada em Potim, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Com a decisão judicial, ele passará a cumprir pena no sistema federal, em Brasília, no mesmo presídio onde se encontram os principais líderes da organização criminosa.