Datafolha realiza nova rodada de pesquisa presidencial nesta semana

247 - Uma nova rodada da pesquisa Datafolha começa nesta semana para avaliar o cenário da disputa pela Presidência da República, incluindo os efeitos da oficialização da candidatura do governador Ronaldo Caiado (PSD). O levantamento busca identificar tendências entre os principais nomes na corrida eleitoral e medir o nível de conhecimento e rejeição dos candidatos entre os eleitores. As informações são do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O instituto realizará entrevistas presenciais com 2.004 eleitores entre terça-feira e quinta-feira, com divulgação dos resultados prevista para sábado, 11. A pesquisa foi encomendada pela Folha da Manhã, responsável pela Folha de S. Paulo, ao custo de R$ 307,6 mil e com margem de erro de dois pontos percentuais.

O estudo ocorre em um momento estratégico, a menos de seis meses das eleições, e será o primeiro após a definição oficial de Caiado como candidato do PSD, além de marcar o período posterior ao prazo de desincompatibilização. O levantamento deverá indicar se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém tendência de queda na aprovação, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) pode consolidar crescimento moderado nas intenções de voto.

Outro ponto central será avaliar se a entrada de Caiado altera seu desempenho nas pesquisas, até então considerado baixo nos levantamentos anteriores do Datafolha.

A metodologia inclui diferentes etapas de questionamento. Inicialmente, o eleitor será perguntado de forma espontânea se já escolheu candidato e em quem pretende votar. Em seguida, será apresentada uma lista com sete nomes — Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Aldo Rebelo e Cabo Daciolo — para nova indicação de voto.

O instituto também medirá o grau de conhecimento dos eleitores sobre cada candidato e identificará os níveis de rejeição, perguntando em quais nomes o entrevistado “não votaria de jeito nenhum”.

A pesquisa ainda simulará cenários de segundo turno, incluindo disputas entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula e Caiado, além de Lula contra Zema. Outro eixo do levantamento será a avaliação do governo federal, verificando a aprovação de Lula e possíveis impactos do chamado “caso Master” sobre diferentes espectros políticos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também será alvo de análise específica. O Datafolha pretende aferir o nível de conhecimento da população sobre os dez ministros da Corte, além de investigar percepções sobre o poder da instituição e seu papel na proteção da democracia.